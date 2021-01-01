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الاحتلال يقمع مظاهرة في حي الشيخ جراح

السبت 31 يوليو 2021 08:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقمع مظاهرة في حي الشيخ جراح



القدس المحتلة / سما /

 قمعت قوات الاحتلال، بعد عصر السبت، مظاهرة في حي الشيخ جراح في القدس، بالضرب والمياه العادمة، عشية جلسة في المحكمة العليا للنظر بقضية الحي.

واغلقت قوات الاحتلال مدخل حي الشيخ بالسواتر الحديدية، وانتشرت القوات الخاصة على طول المدخل ومنعت الدخول اليه باستثناء ساكنيه، وفور بدء الهتاف ضد قرارات الإخلاء، قامت القوات بملاحقة المتظاهرين واعتدت عليهم بالضرب والدفع حتى ابعدتهم باتجاه الشارع الرئيسي.

وقامت القوات برش المياه العادمة باتجاه المتظاهرين والطواقم الصحفيين بصورة عشوائية.

كما قامت قوات الاحتلال، باعتقال، مقدسيين واخضعتهم للتفتيش الميداني.

واوضحت منى الكرد ان القوات اغلقت الحي قبل موعد المظاهرة بساعات، ثم قمعت المتظاهرين بالقوة لابعادهم عن المكان، وخلال ذلك فرضت حصارا على أهالي المنطقة.

واضافت الكرد ان الاثنين القادم هو موعد جلسة المحكمة لنظر بقضية إخلاء 4 عائلات من حي الشيخ جراح

#حي الشيخ جراح #الانتهاكات الإسرائيلية #القدس

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