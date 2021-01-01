خلال 3 شهور.. 5 شهداء و2850 جريحا في بيتا

رام الله / سما /

قالت مقاومة الجدار والاستيطان إن 5 مواطنين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب نحو و2850 جريحا، خلال 3 شهور من الفعاليات المناهضة للاستيطان في بلدة "بيتا"، جنوب نابلس.

وقالت الهيئة، إن "الاعتداءات الإسرائيلية" على المقاومة المستمرة في بلدة "بيتا" منذ 91 يوما، ومع دخول شهرها الرابع، أوقعت "خمسة شهداء، وأكثر من 150 جريحا تكسرت أطرافهم بالرصاص الحي، و2700 جريح بالمطاط وإصابات مختلفة".

وأشارت إلى اعتقال 33 من سكان البلدة، "ودمار هائل في البنى التحتية والطرق والأراضي الزراعية وأشجار الزيتون".

وقالت الهيئة إن كل ذلك "قام به جيش الاحتلال لحماية المستوطنين الإرهابيين الذين يسرقون أراضي الفلسطينيين ويبنون عليها مستعمراتهم".

وتشهد "بيتا"، احتجاجات شبه يومية، رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على أراضي فلسطينية خاصة تقع على "جبل صَبيح".

ورغم إخلاء الجيش الإسرائيلي، للمستوطنين من البؤرة في الثاني من يوليو/تموز الجاري، إلا أن الفلسطينيين واصلوا احتجاجاتهم، رفضا لإبقائها تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية، ويطالبون بإعادة الأراضي إلى أصحابها.

وتفيد تقديرات إسرائيلية وفلسطينية بوجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 164 مستوطنة و124 بؤرة.