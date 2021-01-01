  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة 12 تكشف: تل أبيب أعدت خطة للرد على استهداف السفينة الإسرائيلية قبالة شواطئ عمان

السبت 31 يوليو 2021 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة 12 تكشف: تل أبيب أعدت خطة للرد على استهداف السفينة الإسرائيلية قبالة شواطئ عمان



القدس المحتلة / سما /

كشف المراسل العسكري للقناة 12 العبرية نير دفوري، مساء اليوم السبت، إن "إسرائيل" قد أعدت خطة للرد على استهداف السفينة الإسرائيلية قبالة سلطنة عمان يوم أمس.

وقال دفوري، إن الحكومة الاسرائيلية ستختار الوقت والطريقة المناسبة للعمل ضد الأهداف العسكرية لإيران في المنطقة، مشيرةً إلى أن هناك عدد كافي من الأهداف الإيرانية.

جاء ذلك على ضوء المشاورات الأمنية والسياسية التي عقدتها القيادة الإسرائيلية مساء أمس بمشاركة وزيرالجيش ورئيس هيئة الأركان ورئيس الحكومة نفتالي بينيت وقيادات كبيرة في الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن "إسرائيل" تواصل جهودها لحشد الرأي العام الدولي ضد إيران والادعاء بأن العملية لم تستهدف "إسرائيل" فحسب بل التجارة البحرية الدولية بشكل عام، عدا عن إطلاع الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى على معلومات سرية تؤكد وقوف إيران خلف العملية.

يشار إلى أن وزير خارجية اسرائيل يائير لابيد اتصل بنظيره البريطاني مساء أمس وأكد على ضرورة الرد بقوة على العملية والعمل ضد إيران وتقييد نشاطاتها البحرية وفرض عقوبات عليها.

#اسرائيل #ايران #سفينة اسرائيلية #شواطئ سلطنة عمان

الأكثر قراءة اليوم

مصدر فلسطيني يرد على أنباء تدهور صحة الرئيس عباس وإعلام اسرائيلي يعلق

أول تعليق من السعودية تهاني القحطاني بعد خسارتها الساحقة أمام منافستها الإسرائيلية

صحيفة: الجيش الإسرائيلي يعزز قواته على حدود سيناء لهذا السبب…

موجة حارة من العيار الثقيل تضرب المنطقة الاسبوع المقبل والدفاع المدني يوجه رسالة للمواطنين

وفد من القطاع الخاص الفلسطيني يتوجه إلى القاهرة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الملفات..

إصابة د. صبري صيدم عضو مركزية فتح بحادث سير في الخليل (صور وفيديو)

السيسي يستجيب لمناشدة أب فلسطيني من غزة لعلاج طفلته من مرض خطير

الأخبار الرئيسية

معاريف: إسرائيل أمام مفترق طرق حاسم.. وصواريخ حزب الله ستجبر تل ابيب اتخاذ قرارات هامة

هل ستتمكن "سيلين طفلة الركام" من جمع مليون دولار لأطفال غزة؟

اسرائيل

إسرائيل تحذر وتثير السؤال الأهم: ما معنى أن تقترب إيران من “الحافة النووية”؟

"اسرائيل هيوم" : الرئيس الفلسطيني في أواخر عهده والشاباك يُقيم اتصالاً جاريًا مع عباس ورجاله

سفينة

واشنطن تكشف تفاصيل استهداف ناقلة النفط الإسرائيلية قبالة شواطئ عمان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية