قناة 12 تكشف: تل أبيب أعدت خطة للرد على استهداف السفينة الإسرائيلية قبالة شواطئ عمان

القدس المحتلة / سما /

كشف المراسل العسكري للقناة 12 العبرية نير دفوري، مساء اليوم السبت، إن "إسرائيل" قد أعدت خطة للرد على استهداف السفينة الإسرائيلية قبالة سلطنة عمان يوم أمس.

وقال دفوري، إن الحكومة الاسرائيلية ستختار الوقت والطريقة المناسبة للعمل ضد الأهداف العسكرية لإيران في المنطقة، مشيرةً إلى أن هناك عدد كافي من الأهداف الإيرانية.

جاء ذلك على ضوء المشاورات الأمنية والسياسية التي عقدتها القيادة الإسرائيلية مساء أمس بمشاركة وزيرالجيش ورئيس هيئة الأركان ورئيس الحكومة نفتالي بينيت وقيادات كبيرة في الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن "إسرائيل" تواصل جهودها لحشد الرأي العام الدولي ضد إيران والادعاء بأن العملية لم تستهدف "إسرائيل" فحسب بل التجارة البحرية الدولية بشكل عام، عدا عن إطلاع الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى على معلومات سرية تؤكد وقوف إيران خلف العملية.

يشار إلى أن وزير خارجية اسرائيل يائير لابيد اتصل بنظيره البريطاني مساء أمس وأكد على ضرورة الرد بقوة على العملية والعمل ضد إيران وتقييد نشاطاتها البحرية وفرض عقوبات عليها.