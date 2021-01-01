الخارجية: تسجيل 11 وفاة جديدة بـ"كورونا" في صفوف جاليتنا في السعودية

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيل 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا بصفوف أبناء جاليتنا في المملكة العربية السعودية، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف جالياتنا في دول العالم إلى 421 حالة وفاة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، بتسجيل 11 حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بسبب فيروس كورونا، للمواطنين: محمد فهمي حلمي المظلوم (34 عاماً)، وبسام محمد خالد ابوالخير (51 عاماً)، ووجيهه بدر عبد الرزاق زمو (87 عاماً)، وأحمد حسين أحمد السرحي (37 عاماً)، وفتحية عبد الرحمن أحمد أبو عليان (79 عاماً)، وخميس خليل ابراهيم أبو سيف (59 عاماً)، ياسر محمد خالد علي أبو الخير (50 عاماً)، وخالد يوسف موسى فياض (57 عاماً(، وفاطمة أحمد عبد الحميد أبو عمر (79 عاماً)، وقدريه كامل ابراهيم صرصور (89 عاماً)، وعلي شعبان عبد المالك الأشقر (63 عاماً)، ليرتفع عدد حالات الوفاة في المملكة الى 131 حالة.