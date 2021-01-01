  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

أسعار المحروقات لشهر آب: ارتفاع سعر البنزين والسولار وثبات سعر الغاز

السبت 31 يوليو 2021 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار المحروقات لشهر آب: ارتفاع سعر البنزين والسولار وثبات سعر الغاز



غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية، اليوم السبت، أسعار المحروقات والغاز لشهر آب المقبل في كافة محافظات الوطن، اعتبارًا من يوم غد الأحد.

ووصل سعر لتر البنزين 95 أوكتان إلى 6.19 شيقل مقارنة مع 6.06 شيقل خلال شهر تموز الجاري، كما ارتفع سعر لتر البنزين 98 أوكتان ليصل إلى 7.02 شيقل للتر مقارنة مع 6.89 شيقل للتر خلال الشهر الجاري، وسعر لتر السولار 5.39 شيقل للتر مقارنة مع 5.19 شيقل خلال الشهر الجاري، وسعر لتر الكاز 5.39 شيقل للتر مقارنة مع 5.19 شيقل خلال الشهر الجاري.

وحددت الهيئة سعر أسطوانة الغاز سعة 12 كغم بـ 63 شيقلا، والأسطوانة سعة 48 كغم بسعر 252 شيقلا، والأسطوانة سعة 2.5 كغم بسعر 13.5 شيقل، والأسطوانة سعة 5 كغم بسعر 27 شيقلا، ولتر الغاز واصل العمارات والمؤسسات 2.73 شيقل، وكغم الغاز واصل العمارات والمؤسسات 4.79 شيقل، في حين سعر خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك 2 شيقل فقط.

وطالبت هيئة البترول أصحاب المحطات وموزعي الغاز، بالالتزام بالأسعار المعلنة، محذّرة أن من يخالفها سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية.

#الهيئة العامة للبترول #اسعار الوقود #فلسطين #اسعار المحروقات

الأكثر قراءة اليوم

موجة انتقادات حادة للرئيس الامريكي بايدن بسبب قطاع غزة

مصدر فلسطيني يرد على أنباء تدهور صحة الرئيس عباس وإعلام اسرائيلي يعلق

أول تعليق من السعودية تهاني القحطاني بعد خسارتها الساحقة أمام منافستها الإسرائيلية

موجة حارة من العيار الثقيل تضرب المنطقة الاسبوع المقبل والدفاع المدني يوجه رسالة للمواطنين

صحيفة: الجيش الإسرائيلي يعزز قواته على حدود سيناء لهذا السبب…

وفد من القطاع الخاص الفلسطيني يتوجه إلى القاهرة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الملفات..

إصابة د. صبري صيدم عضو مركزية فتح بحادث سير في الخليل (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

هل ستتمكن "سيلين طفلة الركام" من جمع مليون دولار لأطفال غزة؟

اسرائيل

إسرائيل تحذر وتثير السؤال الأهم: ما معنى أن تقترب إيران من “الحافة النووية”؟

"اسرائيل هيوم" : الرئيس الفلسطيني في أواخر عهده والشاباك يُقيم اتصالاً جاريًا مع عباس ورجاله

سفينة

واشنطن تكشف تفاصيل استهداف ناقلة النفط الإسرائيلية قبالة شواطئ عمان

وزيرة الصحة: تسجيل حالة وفاة و123 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية