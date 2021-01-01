أسعار المحروقات لشهر آب: ارتفاع سعر البنزين والسولار وثبات سعر الغاز

غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية، اليوم السبت، أسعار المحروقات والغاز لشهر آب المقبل في كافة محافظات الوطن، اعتبارًا من يوم غد الأحد.

ووصل سعر لتر البنزين 95 أوكتان إلى 6.19 شيقل مقارنة مع 6.06 شيقل خلال شهر تموز الجاري، كما ارتفع سعر لتر البنزين 98 أوكتان ليصل إلى 7.02 شيقل للتر مقارنة مع 6.89 شيقل للتر خلال الشهر الجاري، وسعر لتر السولار 5.39 شيقل للتر مقارنة مع 5.19 شيقل خلال الشهر الجاري، وسعر لتر الكاز 5.39 شيقل للتر مقارنة مع 5.19 شيقل خلال الشهر الجاري.

وحددت الهيئة سعر أسطوانة الغاز سعة 12 كغم بـ 63 شيقلا، والأسطوانة سعة 48 كغم بسعر 252 شيقلا، والأسطوانة سعة 2.5 كغم بسعر 13.5 شيقل، والأسطوانة سعة 5 كغم بسعر 27 شيقلا، ولتر الغاز واصل العمارات والمؤسسات 2.73 شيقل، وكغم الغاز واصل العمارات والمؤسسات 4.79 شيقل، في حين سعر خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك 2 شيقل فقط.

وطالبت هيئة البترول أصحاب المحطات وموزعي الغاز، بالالتزام بالأسعار المعلنة، محذّرة أن من يخالفها سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية.