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رئيس الأركان المصري يدعو رجال المنطقة الجنوبية لـ"اليقظة والاستعداد القتالي (فيديو)

السبت 31 يوليو 2021 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الأركان المصري يدعو رجال المنطقة الجنوبية لـ"اليقظة والاستعداد القتالي (فيديو)



القاهرة /سما/

دعا رئيس الأركان المصري الفريق محمد فريد خلال إحدى ‏وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية، أفراد وضباط تلك الوحدات لـ"اليقظة والاستعداد القتالي لتنفيذ ‏مهام تأمين حدود البلاد.‏

وقال باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ غريب إن "الفريق محمد فريد التقى، وعبر ‏تقنيه الفيديو كونفرانس مع باقي وحدات المنطقة وعناصر من الأفرع الرئيسية حيث نقل لهم ‏تحيات وتقدير الرئيس ‎عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، ‏والفريق أول ‏‎محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لما يبذلوه من ‏جهود وتضحيات للقضاء على عمليات التهريب والتسلل وأعمال الهجرة الغير شرعية والحفاظ ‏على أمن الحدود الجنوبية للدولة".

وطالب رئيس الأركان المصري رجال المنطقة الجنوبية بـ"اليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات ‏الكفاءة والاستعداد القتالي والاهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين".

#الجيش المصري #مصر

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