حزب الشعب يناشد الجميع عدم إطلاق النار والمفرقات تعبيرا عن الفرحة بنتائج التوجيهي

نابلس / سما /

ناشد حزب الشعب الفلسطيني محافظة نابلس، وعلى لسان مسؤول الحزب في المحافظة القيادي نصر ابو جيش، كل أبناء شعبنا، وباسم الشهداء والجرحى والمعتقلين والمبعدين، عدم إطلاق النار سوء في الرصاص الحي القاتل أو في المفرقعات التي تصنع في المستعمرات الاحتلالية، مع قرب اعلان نتائج التوجيهي منتصف الأسبوع.

وتابع أبو جيش " انت ايها المواطن تساهم في قتل شعبك وتدعم هذا المحتل المغتصب أرضنا، في حالة شراءك واستخدام المفرقعات التي مصدرها مستوطنات الاحتلال".

وطالب القيادي أبو جيش المؤسسة الآمنة الفلسطينية بأخذ دورها في ملاحقه مطلقي النار في الاعراس وغيرها، وسحب كل هذه الأسلحة، والتي هي غير قانونية ، معتبرا سلاح المقاوم الفلسطيني لا يظهر في هكذا مناسبات .

وشدد أبو جيش على ان الفرحة جميلة بعد كل هذا التعب والسهر على أولادكم، موجها الف تحية للاهل والطلبة وكافة الهيئات التدريسية على الجهود التي بذلت من اجل الوصول إلى هذا اليوم .

وقال القيادي أبو جيش في الختام " نقول لكم الف مبروك لكم جميعا، والى الامام في المرحلة القادمة من اجل الوطن والمواطن".