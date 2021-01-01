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"النضال الشعبي" تطالب بمعالجة مشكلة الكهرباء وكافة القضايا العالقة في طولكرم

السبت 31 يوليو 2021 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
"النضال الشعبي" تطالب بمعالجة مشكلة الكهرباء وكافة القضايا العالقة في طولكرم



رام الله / سما /

أكد محمد علوش عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني على ضرورة تحمل الحكومة الفلسطينية وجهات الاختصاص فيها لمسؤولياتهم اتجاه محافظة طولكرم التي تعاني من مشكلة مزمنة تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي نظراً لنقصص الإمدادات وحالة التوسع الجغرافي والديمغرافي في المدينة وضواحيها وفي بعض البلدات الأخرى التي تشهد مثل هذه المشكلة .

ودعا علوش خلال عدة لقاءات مع قوى وفعاليات ومؤسسات طولكرم ومع بلدية طولكرم ومع الغرفة التجارية ومع محافظ المحافظة إلى معالجة عملية وسريعة لمشكلة الكهرباء التي يشكل انقطاعها المستمر والمتكرر احد عوامل إفشال كافة المشاريع الاقتصادية والتنموية .

وطالب علوش بالإسراع بمعالجة مختلف القضايا العالقة في طولكرم فيما يتعلق بإعادة ترتيب الأوضاع الصحية وتشغيل المشافي الحكومية ورفع مستوى قدرتها وجاهزيتها وتوفير كافة الأجهزة اللازمة لها في ظل النقص الشديد والمعاناة التي يعانيها المرضى نتيجة الأضرار لعمل الفحوصات في محافظات أخرى ، وأكد أهمية تشغيل مستشفى عتيل الحكومي للتخفيف من الأعباء الملقاة على مستشفى ثابت ثابت وتوحيد الرؤية والآليات للارتقاء بمستوى الخدمة الصحية لكافة المواطنين .

وأوضح علوش بأن فصائل العمل الوطني وكافة المؤسسات وجهات الاختصاص في محافظة طولكرم بحالة انعقاد ومتابعة دائمة لكافة القضايا حيث تم عقد لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء ومع سلطة الطاقة ومع وزيرة الصحة ومع وزير التعليم لمتابعة الأوضاع في جامعة خضوري التي تحتاج إلى المزيد من الدعم الحكومي لتقوم بدورها الأكاديمي على أكمل وجه .

#محمد علوش #النضال الشعبي الفلسطيني #الحكومة الفلسطينية

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