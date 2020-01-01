البطل اللبناني عبدالله منياتو يرفض التطبيع ومواجهة لاعب إسرائيلي

بيروت /سما/

أعلن المقاتل اللبناني الشاب عبدالله منياتو ومدربه محمد الغُربي، انسحابه من بطولة العالم في الفنون القتالية المختلطة "MMA"، بعد أن وضعته القرعة في مواجهة لاعب إسرائيلي، في البطولة المقامة في بلغاريا.

ولم يتأخر عبدالله منياتو في إعلان موقفه من المباراة بل فعل ذلك بشكل مباشر، بمجرد أن علم بأمر القرعة، رافضاً الاعتراف بـ"إسرائيل" أو ممارسة أي شكل من أشكال التطبيع.

وكانت الأيام الأخيرة قد شهدت انسحاب لاعب الجودو وبطل أفريقيا الجزائري، فتحي نورين، من دورة الألعاب الأولمبية، لتفادي مواجهة لاعب إسرائيلي، وهو الأمر نفسه الذي قام به لاعب الجودو السوداني، محمد عبد الرسول.

وفضلت اللاعبة السعودية تهاني القحطاني الخضوع والتطبيع، إذ واجهت لاعبة إسرائيلية في منافسات الجودو ضمن "طوكيو 2020"، بحيث خسرت 0-13.