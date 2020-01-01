  1. الرئيسية
  2. الرياضة

البطل اللبناني عبدالله منياتو يرفض التطبيع ومواجهة لاعب إسرائيلي

السبت 31 يوليو 2021 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطل اللبناني عبدالله منياتو يرفض التطبيع ومواجهة لاعب إسرائيلي



بيروت /سما/

 أعلن المقاتل اللبناني الشاب عبدالله منياتو ومدربه محمد الغُربي، انسحابه من بطولة العالم في الفنون القتالية المختلطة "MMA"، بعد أن وضعته القرعة في مواجهة لاعب إسرائيلي، في البطولة المقامة في بلغاريا.

ولم يتأخر عبدالله منياتو في إعلان موقفه من المباراة بل فعل ذلك بشكل مباشر، بمجرد أن علم بأمر القرعة، رافضاً الاعتراف بـ"إسرائيل" أو ممارسة أي شكل من أشكال التطبيع.

وكانت الأيام الأخيرة قد شهدت انسحاب لاعب الجودو وبطل أفريقيا الجزائري، فتحي نورين، من دورة الألعاب الأولمبية، لتفادي مواجهة لاعب إسرائيلي، وهو الأمر نفسه الذي قام به لاعب الجودو السوداني، محمد عبد الرسول.

وفضلت اللاعبة السعودية تهاني القحطاني الخضوع والتطبيع، إذ واجهت لاعبة إسرائيلية في منافسات الجودو ضمن "طوكيو 2020"، بحيث خسرت 0-13.

#عبدالله منياتو #لبنان #الفنون القتالية المختلطة MMA

الأكثر قراءة اليوم

موجة انتقادات حادة للرئيس الامريكي بايدن بسبب قطاع غزة

مصدر فلسطيني يرد على أنباء تدهور صحة الرئيس عباس وإعلام اسرائيلي يعلق

اعلام ايراني يكشف السبب الرئيسي وراء استهداف السفينة الاسرائيلية قبالة شواطئ عمان

موجة حارة من العيار الثقيل تضرب المنطقة الاسبوع المقبل والدفاع المدني يوجه رسالة للمواطنين

أول تعليق من السعودية تهاني القحطاني بعد خسارتها الساحقة أمام منافستها الإسرائيلية

صحيفة: الجيش الإسرائيلي يعزز قواته على حدود سيناء لهذا السبب…

وفد من القطاع الخاص الفلسطيني يتوجه إلى القاهرة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الملفات..

الأخبار الرئيسية

اسرائيل

إسرائيل تحذر وتثير السؤال الأهم: ما معنى أن تقترب إيران من “الحافة النووية”؟

"اسرائيل هيوم" : الرئيس الفلسطيني في أواخر عهده والشاباك يُقيم اتصالاً جاريًا مع عباس ورجاله

سفينة

واشنطن تكشف تفاصيل استهداف ناقلة النفط الإسرائيلية قبالة شواطئ عمان

وزيرة الصحة: تسجيل حالة وفاة و123 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

تحذيرات من حرب بحرية "إسرائيلية - إيرانية"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية