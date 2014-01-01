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دولة عربية تحصد أول ميدالية أولمبية في تاريخها في طوكيو

السبت 31 يوليو 2021 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
دولة عربية تحصد أول ميدالية أولمبية في تاريخها في طوكيو



طوكيو /وكالات/

منح الرباع القطري فارس إبراهيم حسونة الباخ بلاده الميدالية الذهبية الأولمبية الأولى في تاريخها، بفوزه في منافسات رفع الأثقال للرجال لوزن 96 كغم، ضمن فعاليات أولمبياد "طوكيو 2020".

وسجل فارس حسونة 177 كغم في منافسات الخطف، و225 كغم في منافسات النتر، بوزن إجمالي 402 كغم وهو رقم قياسي أولمبي.

وجاء فوز الباخ بذهبية طوكيو بعد أن نال فضية بطولة العالم في 2019، وسجل رقما قياسيا أولمبيا قدره 225 كغم، في منافسات النتر وحاول أن يسجل رقما قياسيا عالميا خلال محاولته الأخيرة برفع 232 كغم، لكنه أخفق.

وحصد الفنزويلي كيدومار جيوفاني فالينيا سانشيز الميدالية الفضية، مسجلا 177 كغم في الخطف و210 كغم في النتر بوزن إجمالي 387 كغم.

بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الجورجي أنتون بليسنوي الذي سجل 177 كغم في الخطف، و210 كغم في النتر بوزن إجمالي 387 كغم.

ولد فارس إبراهيم حسونة عام 1988 (23 عاما)، وهو لاعب رفع أثقال قطري من أصول مصرية، والده هو إبراهيم حسونة من أحد أهم رباعي رفع الأثقال المصريين، وهو مدرب نجله فارس.

حقق فارس إبراهيم حسونة لاعب قطر لقب بطولة العالم في رفع الأثقال للشباب مرتين، كما حقق المركز الثالث في بطولة آسيا 2020 لوزن 104.

#قطر #اولمبياد طوكيو #اولومبياد طوكيو 2020 #الولايات المتحدة #الرباع القطري فارس إبراهيم حسونة #منافسات رفع الأثقال للرجال

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