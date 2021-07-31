جنبلاط يغرد بالفرنسية: إن حدث أي اعتداء علي أو على أحد من أفراد عائلتي فأنا أعرف من أتهم

بيروت /سما/

اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، أنه "إذا ما حدث اعتداء عليه أو على أحد من أفراد عائلته، فهو يعرف مسبقا مع من يتعامل ومن يتهم".

وفي تغريدة نشرها باللغة الفرنسية على حسابه في "تويتر"، قال وليد جنبلاط: "يبدو أنه لم يعد هناك أي حدود لدعوات الكراهية لدى بعض وسائل الإعلام، ولدعوات بالقتل ضد مجموعات معينة..بناء عليه، فإن حدث أي اعتداء علي أو على أحد من أفراد عائلتي، فأنا أعرف مسبقا مع من التعامل، ومن أتهم".

وأضاف: "رسالة مفتوحة..وليد جنبلاط".