جنبلاط يغرد بالفرنسية: إن حدث أي اعتداء علي أو على أحد من أفراد عائلتي فأنا أعرف من أتهم

اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، أنه "إذا ما حدث اعتداء عليه أو على أحد من أفراد عائلته، فهو يعرف مسبقا مع من يتعامل ومن يتهم".

وفي تغريدة نشرها باللغة الفرنسية على حسابه في "تويتر"، قال وليد جنبلاط: "يبدو أنه لم يعد هناك أي حدود لدعوات الكراهية لدى بعض وسائل الإعلام، ولدعوات بالقتل ضد مجموعات معينة..بناء عليه، فإن حدث أي اعتداء علي أو على أحد من أفراد عائلتي، فأنا أعرف مسبقا مع من التعامل، ومن أتهم".

وأضاف: "رسالة مفتوحة..وليد جنبلاط".

Il semble qu’il n’y ait plus de limites aux appels a la haine de certains médias et aux appel aux meurtre de certains groupes .Sur ce si une agression m’arrive ou arrive a un membre de ma famille je sais d’avance avec qui traiter et qui accuser .Lettre ouverte .walid joumblatt pic.twitter.com/VCZlrhr6oQ