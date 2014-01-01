أهالي شهداء عدوان 2014 يعلقون إضرابهم عن الطعام

غزة /سما/

علق أهالي شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد تلقيهم وعود بحل قضيتهم.

وقال المتحدث باسم أهالي الشهداء المقطوعة رواتبهم علاء البراوي، السبت، "إنه تم تعليق الإضراب بعد وعود بحل القضية، مع استمرار الاعتصام اليومي حتى إعادة رواتبهم".

وتابع البراوي، أنه "تم تسليم أسماء عوائل الشهداء المضربين عن الطعام والمعتصمين داخل خيمة الاعتصام وهم 2449 عائلة لمسؤولين في حركة فتح ولمفوضية الشهداء في الحركة، على أن يتم التعامل معهم وحل قضيتهم بشكل تدريجي".

وأوضح "سيكون حل قضية عوائل الشهداء بشكل متتالي، على أن يحل ملف 100 عائلة شهريًا حتى الانتهاء من أسر شهداء عدوان 2014 نهائيًا".

وتمنى البراوي أن يتم فعلًا تطبيق ما تم من وعود وإنهاء ملف شهداء 2014، "ونحن ننتظر البدء بالتنفيذ".