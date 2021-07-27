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موقع أمريكي ينشر صورة فضائية لنفق "غامض الغرض" غربي الصين

السبت 31 يوليو 2021 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع أمريكي ينشر صورة فضائية لنفق "غامض الغرض" غربي الصين



واشنطن /سما/

نشر موقع NPR الإخباري الأمريكي صورة فضائية لما قال إنه نفق جديد يتم حفره وإعداده في الموقع المعروف باسم لوب نور بالصحراء الغربية للصين، حيث اختبرت بكين أسلحتها النووية في الماضي.

وقال ريني بابيارز، نائب الرئيس للتحليل والعمليات في شركة AllSource Analysis الخاصة بالتحليل الجغرافي المكاني والتي رصدت النفق باستخدام صور الأقمار الاصطناعية من شركة "بلانيت" التجارية: "هذا بناء جديد مرتبط بالمناطق التي كانت تدعم في الماضي أنشطة التجارب النووية للصين".

لكن بابيارز أشار إلى أنه "لا يزال من غير الواضح ما الذي سيستخدم من أجله النفق".

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ولم تجر الصين تجارب نووية واسعة النطاق منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما دخلت هي والقوى النووية الكبرى الأخرى في العالم في حظر طوعي للتجارب.

وواصلت الحكومة الصينية ودول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة اختبار المكونات غير النووية للأسلحة النووية - أحيانا تحت الأرض.

ورفض المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغ يو التعليق على الموقع المذكور، لكنه قال إن الصين "لا تزال ملتزمة بوقف التجارب النووية".

ويأتي نبأ النفق الجديد بعد أن كشفت مجموعتا أبحاث منفصلتان في وقت سابق من الشهر الحالي عن وجود حقول عملاقة تضم نحو 250 صومعة صواريخ نووية تحت أرضية قيد الإنشاء في أجزاء أخرى من الصين.

#الاسلحة النووية #الصين #امريكا #الولايات المتحدة

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