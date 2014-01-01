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زوجة الأسير جيفارا النمورة تعلن الإضراب دعماً له

السبت 31 يوليو 2021 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
زوجة الأسير جيفارا النمورة تعلن الإضراب دعماً له



رام الله /سما/

 أعلنت داليا النمورة زوجة الأسير جيفارا النمورة عن دخولها في إضراب جزئي عن الطعام، اليوم، إسناداً له في معركة الأمعاء الخاوية ضد الاعتقال الإداري.

وقالت داليا في مقطع مصور إنها تخوض الإضراب عن الطعام إسناداً لزوجها في معركته مع الاحتلال، وأكدت: "بدي حقي، بدي زوجي حر، بدي أبو بنتي".

ويخوض الأسير جيفارا الإضراب المفتوح عن الطعام، منذ أكثر من 17 يوماً، للمطالبة بإنهاء اعتقاله الإداري.

جيفارا اللاعب السابق في المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، رزق بطفلته "جوليا" قبل شهور، وحرمته سجون الاحتلال من أن يكون رفقة زوجته أو يرى ابنته، وتؤكد زوجته أنه قرر إعلان الإضراب عن الطعام كي "ينعم بالحرية يعود إلى طفلته التي بلغت من العمر 7 شهور دون أن يعيش معها".

ويخوض 16 أسيراً فلسطينياً الإضراب المفتوح عن الطعام منذ مدد مختلفة للضغط على الاحتلال لإنهاء اعتقالهم الإداري، وهم: سالم زيدات، ومحمد اعمر، ومجاهد حامد، ومحمد الفسفوس، وكايد الفسفوس، ورأفت الدراويش، وجيفارا النمورة، وماهر دلايشة، والأسير علاء الدين علي، ومحمد خالد أبو سل، وأحمد عبد الرحمن أبو سل، وحسام ربعي، وفادي العمور، وأحمد نزال، ومقداد القواسمة.

وتعرض آلاف الفلسطينيين منذ بداية الاحتلال للاحتجاز على بند "الاعتقال الإداري"، دون قضايا أو ملفات معروفة، حيث تهدف مخابرات الاحتلال لتغييب النخب السياسية والاجتماعية الفلسطينية لسنوات خلف القضبان من خلال تفعيل قانون الاعتقال الإداري ضدهم.

#داليا النمورة #الأسير جيفارا النمورة #اضراب عن الطعام #الاعتقال الاداري

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