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لجنة العمل الوطني في برلين تُكرم السفيرة دعيبس بمناسبة إنهاء عملها

السبت 31 يوليو 2021 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة العمل الوطني في برلين تُكرم السفيرة دعيبس بمناسبة إنهاء عملها



برلين /وكالات/

شرعت لجنة العمل الوطني الفلسطيني في برلين، اليوم السبت، بتكريم سفيرة فلسطين لدى ألمانيا خلود دعيبس، لمناسبة إنهاء عملها، باحتفال ضم ممثلي وأعضاء الفصائل الوطنية والجالية الفلسطينية.

وأشاد الحضور بعمل دعيبس الدؤوب على الساحة الألمانية على جميع المستويات، متمنين لها التوفيق والنجاح المستقبلي.

ومن جهته، أعربت دعيبس عن شكرها لجميع المؤسسات الرسمية الحكومية، والتضامنية، ومؤسسات العمل الوطني والجالية الفلسطينية، وأبناء الشعب الفلسطيني في جمهورية ألمانيا الاتحادية على تعاونهم المستمر، ودعمهم لمسيرتها خلال فترة خدمتها في ألمانيا لثماني سنوات، ولدعمهم المستمر للسفاره وعملها.

كما أقام مجلس السفراء العرب في جمهورية ألمانيا الاتحادية حفلاً  تكريمياً على شرف السفيرة، شاكرين لها جهودها في العمل العربي المشترك أمام الجهات الرسمية الألمانية، وجهودها في الدفاع عن قضايا الشعب الفلسطيني العادلة، وحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وكانت عدة لقاءات عُقدت بين دعيبس مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الألمانية، وممثلين عن جمعية الصداقة الفلسطينية الألمانية، والعديد من مجموعات التضامن مع الشعب الفلسطيني.

#لجنة العمل الوطني الفلسطيني #المانيا #خلود دعيبس

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