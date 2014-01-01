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يضم ممثلين لـ15 قطاعاً.. كحيل: وفد من القطاع الخاص يتوجه للقاهرة الخميس المقبل

السبت 31 يوليو 2021 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
يضم ممثلين لـ15 قطاعاً.. كحيل: وفد من القطاع الخاص يتوجه للقاهرة الخميس المقبل



غزة /سما/

كشف نقيب المقاولين في غزة أسامة كحيل، اليوم السبت، أنّ وفد من القطاع الخاص سيتوجه لزيارة مصر، بهدف التنسيق حول إدخال البضائع خاصة الممنوعة من الاحتلال.

وأضاف كحيل، في حديثٍ (لإذاعة الأقصى): "أنّ هذه الزيارة تأتي في ظل التعنت الإسرائيلي وإصراره على إطباق الحصار وعدم إدخاله مواد البناء والتنمية، ورؤيتنا التي تنسجم مع عدم استفادة الاحتلال من إعادة إعمار غزة".

وتابع: "إنّ الوفد المرتقب توجهه للقاهرة، الخميس المقبل، يضم ممثلين لـ15 قطاعاً وسيتم عقد لقاءات ثنائية مع الحكومة المصرية والغرف التجارية والقطاعات الصناعية المصرية للتنسيق و فتح سبل التعاون المشترك، وتم الاجتماع مع الوزارات المعنية في غزة للتنسيق حول إدخال البضائع المصرية".

وأكمل: "إنّ القطاع الخاص سيأخذ دور يتناسب مع تأثيره لسد احتياجات المواطنين، وتوفير سلع بأسعار معقولة. لافتًا إلى أن رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعاليس أعلن عن تسهيلات ضريبية حال نقل البضائع المصرية بتكلفة أقل للتخفيف عن المواطنين".

ودعا كحيل لضرورة تشكيل مجلس وطني لإعادة إعمار غزة، لافتاً إلى أنّ القطاع الخاص لديه علاقات مع سلطة رام الله والحكومة في غزة، وهذه فرصة لأخذ دوره ومكانته للتخفيف عن المواطنين والإسراع بعملية إعادة الإعمار وإحداث تنمية شاملة في غزة.

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