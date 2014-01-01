إخطاران بوقف البناء في “النبي الياس” شرق قلقيلية

قلقيلية /سما/

أصدر “مجلس التنظيم الأعلى” التابع لـ “الإدارة المدنية” الإسرائيلية في الضفة الغربية، إخطارات لوقف البناء في منطقة النبي الياس شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال سلم المواطنين رزق منصور وأكرم نوفل إخطارات بوقف البناء، وصادر جرافة للمواطن محمود رضوان خلال عمله في تسوية الأرض.

وقال محمد أبو الشيخ مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية أن قرية النبي الياس يتم استهدافها بقرارات وإخطارات بوقف البناء ومصادرة معدات زراعية بشكل مكثف وملحوظ، لمنع أي إعمار للأراضي الزراعية في القرية المستهدفة من قبل الاحتلال بتوسيع المستوطنات حولها، حيث تشهد القرية نشاطًا من قبل المواطنين في استصلاح أراضيهم المطلة على الساحل الفلسطيني.