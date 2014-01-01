  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إخطاران بوقف البناء في “النبي الياس” شرق قلقيلية

السبت 31 يوليو 2021 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
إخطاران بوقف البناء في “النبي الياس” شرق قلقيلية



قلقيلية /سما/

 أصدر “مجلس التنظيم الأعلى” التابع لـ “الإدارة المدنية” الإسرائيلية في الضفة الغربية، إخطارات لوقف البناء في منطقة النبي الياس شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال سلم المواطنين رزق منصور وأكرم نوفل إخطارات بوقف البناء، وصادر جرافة للمواطن محمود رضوان خلال عمله في تسوية الأرض.

وقال محمد أبو الشيخ مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية أن قرية النبي الياس يتم استهدافها بقرارات وإخطارات بوقف البناء ومصادرة معدات زراعية بشكل مكثف وملحوظ، لمنع أي إعمار للأراضي الزراعية في القرية المستهدفة من قبل الاحتلال بتوسيع المستوطنات حولها، حيث تشهد القرية نشاطًا من قبل المواطنين في استصلاح أراضيهم المطلة على الساحل الفلسطيني.

#الضفة الغربية #اسرائيل #اخطار وقف بناء #منطقة النبي الياس

الأكثر قراءة اليوم

موجة انتقادات حادة للرئيس الامريكي بايدن بسبب قطاع غزة

مصدر فلسطيني يرد على أنباء تدهور صحة الرئيس عباس وإعلام اسرائيلي يعلق

اعلام ايراني يكشف السبب الرئيسي وراء استهداف السفينة الاسرائيلية قبالة شواطئ عمان

حماس تكشف آخر التطورات بشأن مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار: "جاهزون للتعامل مع كل الخيارات"

موجة حارة من العيار الثقيل تضرب المنطقة الاسبوع المقبل والدفاع المدني يوجه رسالة للمواطنين

وفد من القطاع الخاص الفلسطيني يتوجه إلى القاهرة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الملفات..

أول تعليق من السعودية تهاني القحطاني بعد خسارتها الساحقة أمام منافستها الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

"اسرائيل هيوم" : الرئيس الفلسطيني في أواخر عهده والشاباك يُقيم اتصالاً جاريًا مع عباس ورجاله

سفينة

واشنطن تكشف تفاصيل استهداف ناقلة النفط الإسرائيلية قبالة شواطئ عمان

وزيرة الصحة: تسجيل حالة وفاة و123 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

تحذيرات من حرب بحرية "إسرائيلية - إيرانية"

تت

التعليم توضح تفاصيل العام الدراسي المقبل ومدى توفر الكتب الدراسية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية