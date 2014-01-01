الشعبية ترحب بموقف الجزائر الداعم لطرد الاحتلال من الاتحاد الأفريقي

غزة /سما/

رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، بمسعى الجزائر بتشكيل فريق أفريقي لطرد كيان الاحتلال من الاتحاد الافريقي، وفق ما جاء في وسائل إعلام جزائرية.

وقالت الجبهة في تصريح صحفي، إنه ليس غريبًا على الجزائر بلد المليون شهيد هذا الموقف العروبي الأصيل في كل المحافل العالمية.

ورأت أن هذا المسعى من قبل الجزائر يؤكد أهمية “إحداث أوسع اصطفاف عربي – أفريقي في مواجهة تمدد المشروع الصهيوني خارج فلسطين وصولاً إلى أفريقيا والخليج العربي”، وفق نص البيان.

وطالبت الجبهة الدول العربية والإفريقية بأن تحذوا حذو الجزائر، وتعمل على تعزيز دعمها للقضية الفلسطينية عبر التصدي لمخططات الاحتلال.

ووجهت الشعبية، التحية للقيادة والشعب الجزائري على وقوفهم الدائم ودعمهم المستمر للقضايا العربية عامة والفلسطينية خاصة، مؤكدةً أن ما جاء على لسان وزير الخارجية الجزائري بأن “قبول اسرائيل عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي يهدف إلى ضرب استقرار الجزائر” يعتبر تهديدًا لاستقرار الدول العربية الأخرى.