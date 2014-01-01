زراعة غزة تدحض ادعاءات الاحتلال واشتراطاته لتسويق البندورة

غزة /سما/

أكدت وزارة الزراعة في قطاع غزة، أن كل ما ورد على صفحة “المنسق الإسرائيلي” بشأن اشتراط تسويق البندورة بدون “قمعة” بذرائع وجود أمراض هي محض أكاذيب، وأن ثمار البندورة التي يتم إنتاجها في القطاع وتُسوق في الضفة ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات التسويقية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، السبت، أن الاشتراط الإسرائيلي لتسويق البندورة من محافظات غزة للضفة، مجحف وغير مبرر، ويأتي ضمن سياسة الإمعان في حصار قطاع غزة وتدمير القطاع الزراعي من خلال حجج واهية.

وطالبت الوزارة، كافت المؤسسات الدولية المعنية بالتدخل العاجل لمنع هذا القرار المجحف وإيقاف مزاجية الاحتلال العدوانية بحق القطاع الزراعي في قطاع غزة، مؤكدةً أنه في حال إصرار الاحتلال على اشتراطاته غير الواقعية لتسويق محصول البندورة، فإنها ستتخذ إجراءات محددة ردًا على التعنت الإسرائيلي.

وقدمت الوزارة في بيانها العديد من الحقائق الفنية التي تدحض ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بالخصوص، من بينها، أن تصدير وتسويق البندورة من قطاع غزة لم يكن وليد اللحظة، ومنذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية لم تكن هناك أي موانع أو عوائق في المعايير والمواصفات الفنية والجودة، وأن كل ما يتم تسويقه للمحافظات الشمالية أو تصديره خارج القطاع يخضع لإجراءات الحجر الزراعي لدى وزارة الزراعة ويتم فحصه فنيًا، للتأكد من خلوها من الآفات الزراعية من خلال تطبيق مواصفات الجودة بما يتوافق مع معايير ومواصفات الجودة للدول المستوردة.

وبينت أن كل الدول التي تصل إليها منتجات غزة الزراعية تكون بجوة عالية وخالية من أي آفات أو متبقيات مبيدات ومرفقة بشهادات صحة نباتية حيث لم يرد أي شكوى سابقة من هذه الدول بالخصوص.

وأشارت إلى أن فلسطين والمناطق المحتلة منها، تعتبر منطقة حجرية زراعية واحدة، أي لا يوجد فواصل جغرافية بينها لتمنع أو تحد من انتشار الآفات الزراعية، وهي تتشارك فعليًا بكافة الآفات الزراعية، وهذا مخالفة لما ورد في ادعاء الاحتلال.

وقالت إن “الأمراض الفطرية، الفيروسية، البكتيرية، والآفات الحشرية والحيوانية، هي من المعلوم أنها موجودة ومستوطنة في كافة مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط وليست بالآفات الجديدة حتى يتذرع الاحتلال بها”، مشيرةً أنه في حال ظهورها يتم مكافحتها في قطاع غزة ضمن العملية الزراعية، كما باقي مناطق الحوض.

ووفقًا للمختصين في وزارة الزراعة بغزة، فإنه وخلافًا للأمراض النباتية المتعارف عليها في فلسطين “لا يوجد أي آفات أو أمراض جديدة مكتشفة في محصول البندورة”.