  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: صفقة السلاح الأمريكية لإسرائيل تشجعها على مواصلة عدوانها

السبت 31 يوليو 2021 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: صفقة السلاح الأمريكية لإسرائيل تشجعها على مواصلة عدوانها



غزة /سما/

 اعتبرت حركة حماس أن موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على صفقة أسلحة للاحتلال الإسرائيلي سيشجعه على مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني ومقدساته، ويزيد من نهبه للأرض الفلسطينية، ومن إرهابه ضد الفلسطيني.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في بيان السبت، إن استمرار الولايات المتحدة في تسليح جيش الاحتلال، يزيد من حالة التوتر في المنطقة، ويعزز من تمرد الاحتلال على القوانين والقرارات الدولية.

وأضاف أن هذا الدعم الأمريكي بالسلاح والمال والغطاء السياسي لسياسات الاحتلال، يجعل من الولايات المتحدة شريكة في العدوان على الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها وافقت على إمكانية بيع 18 طائرة هليكوبتر للنقل الثقيل من طراز سي.إتش-53 كيه لإسرائيل في صفقة تصل قيمتها إلى 3.4 مليار دولار، وتشمل أيضًا محركات وأجهزة ملاحة وعتادًا ومعدات دعم وقطع غيار ودعم فني.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية في مايو/أيار الماضي، أن البيت الأبيض وافق على تزويد إسرائيل بأسلحة وذخائر عالية الدقة بمبلغ قدره 735 مليون دولار.

#حركة حماس #اسرائيل #صفقة اسلحة #الولايات المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

موجة انتقادات حادة للرئيس الامريكي بايدن بسبب قطاع غزة

مصدر فلسطيني يرد على أنباء تدهور صحة الرئيس عباس وإعلام اسرائيلي يعلق

اعلام ايراني يكشف السبب الرئيسي وراء استهداف السفينة الاسرائيلية قبالة شواطئ عمان

حماس تكشف آخر التطورات بشأن مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار: "جاهزون للتعامل مع كل الخيارات"

موجة حارة من العيار الثقيل تضرب المنطقة الاسبوع المقبل والدفاع المدني يوجه رسالة للمواطنين

وفد من القطاع الخاص الفلسطيني يتوجه إلى القاهرة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الملفات..

أول تعليق من السعودية تهاني القحطاني بعد خسارتها الساحقة أمام منافستها الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

"اسرائيل هيوم" : الرئيس الفلسطيني في أواخر عهده والشاباك يُقيم اتصالاً جاريًا مع عباس ورجاله

سفينة

واشنطن تكشف تفاصيل استهداف ناقلة النفط الإسرائيلية قبالة شواطئ عمان

وزيرة الصحة: تسجيل حالة وفاة و123 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

تحذيرات من حرب بحرية "إسرائيلية - إيرانية"

تت

التعليم توضح تفاصيل العام الدراسي المقبل ومدى توفر الكتب الدراسية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية