حماس: صفقة السلاح الأمريكية لإسرائيل تشجعها على مواصلة عدوانها

غزة /سما/

اعتبرت حركة حماس أن موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على صفقة أسلحة للاحتلال الإسرائيلي سيشجعه على مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني ومقدساته، ويزيد من نهبه للأرض الفلسطينية، ومن إرهابه ضد الفلسطيني.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في بيان السبت، إن استمرار الولايات المتحدة في تسليح جيش الاحتلال، يزيد من حالة التوتر في المنطقة، ويعزز من تمرد الاحتلال على القوانين والقرارات الدولية.

وأضاف أن هذا الدعم الأمريكي بالسلاح والمال والغطاء السياسي لسياسات الاحتلال، يجعل من الولايات المتحدة شريكة في العدوان على الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها وافقت على إمكانية بيع 18 طائرة هليكوبتر للنقل الثقيل من طراز سي.إتش-53 كيه لإسرائيل في صفقة تصل قيمتها إلى 3.4 مليار دولار، وتشمل أيضًا محركات وأجهزة ملاحة وعتادًا ومعدات دعم وقطع غيار ودعم فني.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية في مايو/أيار الماضي، أن البيت الأبيض وافق على تزويد إسرائيل بأسلحة وذخائر عالية الدقة بمبلغ قدره 735 مليون دولار.