موجة حر تضرب المنطقة حتى منتصف آب

بيت لحم /سما/

بدأت المنطقة اليوم السبت بالتأثر بموجة حر من المتوقع أن تستمر حتى منتصف شهر آب.

ووفق الراصد الجوي داود طروة، فإن موجة الحر سيزداد تأثيرها على المنطقة خلال الأيام القادمة مصحوبة بطقس حار الى شديد الحرارة في كافة المناطق.

ومن المتوقع ان تبلغ موجة الحر ذروتها نهاية الأسبوع الجاري، وبداية الأسبوع القادم لتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من العام بحدود 7 درجات مئوية، كما سيصاحب موجة الحر رطوبة مرتفعة مما يزيد الإحساس بالحرارة خاصة في المناطق الساحلية من البلاد.

وتشير التحديثات الأخيرة بحسب الراصد الجوي لمعا، ان موجة الحر سوف تستمر حتى 14 آب لتنتهي بعد ذلك، وتنخفض الحرارة بشكل ملموس مع اقتراب كتلة هوائية أكثر اعتدلا من المنطقة.

وتعتبر موجة الحر الحالية ذات تأثير طويل، وهي الأطول تأثيرا منذ سنوات، ويحذر من التعرض المباشر لاشعة الشمس لفترات طويلة خلال موجة الحر.