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مهلة ليومين بين عائلتي الجعبري والعويوي في الخليل

السبت 31 يوليو 2021 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مهلة ليومين بين عائلتي الجعبري والعويوي في الخليل



الخليل/سما/

أفادت مصادر محلية اليوم السبت، بأنه جرى أخد “مهلة” مدتها يومان بين آل الجعبري وآل العويوي، في محاولة للتوسّط لحل الخلاف.

ووصل عدد من رجال الإصلاح في النقب وبئر السبع يرأسهم طلب الصانع عضو الكنيست سابقًا، الخليل اليوم، في محاولة لحل الخلاف الذي أعقب مقتل المواطن باسل الجعبري الأسبوع الماضي.

وشكّل الرئيس محمود عباس، يوم أمس الجمعة، لجنة برئاسة الشيخ داود الزير، لحل ومعالجة الأحداث التي شهدتها مدينة الخليل، وأوعز للجنة بالعمل على وجه السرعة لمعالجة الحادثة في إطار القانون، من أجل إحقاق الحق، بما يحفظ السلم الأهلي والمجتمعي في المدينة.

وقال الزير إن الجهود مُستمرة لوأد الخلاف بين عائلتي الجعبري والعويوي، مضيفًا أن “أي خسارة في الأرواح أو أي خسارة مادية هي على حساب أهلنا في محافظة الخليل خاصة، وعلى حساب شعبنا الفلسطيني عامة”.

وأضاف “نأمل أن تتم لملمة الأمور ووأد الخلاف في أسرع وقت ممكن”. وقال: “إن العائلتين لديهما شخصيات خيرة وتتفهم المصلحة العامة”.

وكان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، هاتف وجهاء عائلتي الجعبري والعويوي، داعيًا إيّاهم إلى التحلي بالمسؤولية وتجاوز الخلافات وإفشال مخططات الاحتلال.



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#عائلة الجعبري #عائلة العويوي #الخليل

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