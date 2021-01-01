وجع التهجير يلاحق المقدسية أم ناصر الرجبي في حي بطن الهوى بسلوان (شاهد)

القدس المحتلة/سما/

تواصل بلدية الاحتلال في القدس، ملاحقة العائلات المقدسية بالتضييق عليها وإصدار إخطارات هدم وإلزام المزيد من العائلات بهدم منازلها ومحلاتها التجارية ذاتيا بحجة البناء دون ترخيص.



ويستمر قضاء الاحتلال بإصدار أوامر إخلاء لعائلات من منازلها بسلوان وتسليمها للمستوطنين، ومن بين هؤلاء عائلة أم ناصر الرجبي، في حي بطن الهوى.

وتقول أم ناصر، إنها تعيش في منزلها منذ أن تزوجت قبل خمسين عاما مع أولادها وأحفادها، لكنها تفاجأت مؤخرا بإدعاء أن المنزل تعود ملكيته للمستوطنين، دون أي سند أو وجه حق.

وتنتقل أم ناصر ببصرها بين زوايا منزلها المهدد بالإخلاء لصالح المستوطنين وتصر على ممارسة حياتها بشكل طبيعي رغم الضييقات اليومية التي تتعرض لها العائلة، لدفعها للإخلاء.



وكانت محكمة الاحتلال في القدس أصدرت قرارا في أيلول/ سبتمبر العام الماضي يقضي بإخلاء بناية عائلة الرجبي في حي بطن الهوى بسلوان من سكانها، لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، بحجة ملكية الأرض لليهود منذ عام 1881، وأمهلتهم حتى الأول من نيسان/ أبريل المقبل، لتنفيذ الإخلاء