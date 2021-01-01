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سحب إعتماد قناة "العربية" بالجزائر

السبت 31 يوليو 2021 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
سحب إعتماد قناة "العربية" بالجزائر



الجزائر/سما/

 أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، أنها سحبت اعتمادا لممثلية قناة “العربية” بالجزائر، حسب ما جاء في بيان لوزارة الاتصال.

وأوضح البيان أن قرار سحب الاعتماد راجع إلى “عدم احترام هذه القناة لقواعد أخلاقيات المهنة وممارستها للتضليل الإعلامي والتلاعب”، ولم يشر بيان الوزارة إلى خلفيات القرار ونوع الممارسات التضليلية التي كانت وراء اتخاذ القرار.

وتعد قناة “العربية” ثاني قناة يتم سحب اعتمادها بالجزائر بعد القناة الفرنسية “فرانس 24” في شهر يونيو الماضي بسبب “تحيز صارخ للقناة وكذلك أعمال تقترب من نشاطات تحريضية وأعمال غير مهنية معادية للبلاد” خلال “تغطيتها لمسيرات الجمعة” الخاصة بالحراك، حسب ما صرح به حينها وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر.

#قناة العربية #الجزائر

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