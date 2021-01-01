مستشار ديوان الرئاسة: الاحتلال يحاول منع أي وقفة سلمية بالقدس

رام الله/سما/

أكد مستشار ديوان الرئاسة أحمد الرويضي، اليوم السبت، على أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول منع أي فعالية أو وقفة شعبية سلمية في القدس، هدفها إيصال رسالة حي الشيخ جراح كما يعزز الاستيطان والتهويد فيها من خلال عمليات الهدم والاستيلاء.

وقال الرويضي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، إن الاحتلال يستهدف المسجد الاقصى المبارك وكل مناحي الحياة في القدس، لا سيما العمل المؤسساتي والشعبي بإغلاق المؤسسات ومنع الأنشطة فيها.

وبين الرويضي أن مسلسل الاستهداف للشخصيات المقدسية متواصل، حيث استدعى الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث الى مركز تحقيق المسكوبية، وأبلغه بنيته تجديد قرار منعه من دخول الضفة لمدة ستة أشهر، في استهداف لأي مظهر من مظاهر السيادة الفلسطينية .





وتابع أن محكمة الاحتلال العليا ستنظر بعد غد في قضية تهجير أربع عائلات من حي الشيخ جراح، مشيرا الى وجود مركز قانوني للعائلات.