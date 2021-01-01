بلدية خانيونس ووكالة الغوث تنظمان ورشة عمل لمناقشة مشاريع تطوير المخيم

خانيونس / سما /

نظمت بلدية خان يونس ووكالة الغوث للاجئين ورشة عمل لمناقشة المشاريع المقترحة لتطوير مخيم خان يونس من خلال المنحة الألمانية (KFW) والبالغة (1.8) مليون دولار وتستهدف إنشاء مشاريع لتصريف مياه الأمطار، وشبكات الصرف الصحي، وتحسين الوضع المائي.

وشارك في الورشة، رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، ونائبه د. مازن الشيخ، ورئيس مكتب الوكالة بخان يونس د. محمـد العايدي، ونائبه أ. سامي الصالحي ورئيس برنامج البنية التحتية وتطوير المخيمات بوكالة الغوث م محمـد الرياطي، وممثلو اللجان الشعبية للاجئين ومصلحة مياه بلديات الساحل ونقابة المهندسين، وأعضاء لجنة تحسين شروط المعيشة، ومهندسي دائرة المشاريع والأشغال العامة بالبلدية والشرطة والمخاتير وممثلي الوزارات ذات العلاقة.

وخلال كلمته، شكر د. البطة كافة المشاركين في الورشة من أجل وضع ومناقشة الخطوط العامة لتطوير مخيم خان يونس من خلال وكالة الغوث عبر المنحة الألمانية، مشيرًا إلى الدور البارز الذي مثله كل مكونات المجتمع المحلي في إرساء قواعد الشراكة للتخفيف عن كاهل المواطنين سيما في المخيم الذي يفتقر لوجود البنية التحتية ويشهد كثافة سكانية وصفها الأعلى بين دول المنطقة.

وبين د. البطة، أن وكالة الغوث يناط بها تحسين شروط المعيشة بالمخيم كونها المسئول الأول عن اللاجئين، مشيرًا إلى حجم التعاون الكبير بين الوكالة والبلدية والقطاعات المجتمعية المختلفة والتي أسهمت عن تحقيق شراكات واسعة ساعدت على التخفيف من معاناة أبناء شعبنا، مؤكدًا في سياق متصل حرص البلدية على تطوير خدماتها وتنويعها بما يحقق المصلحة العامة، مشددًا على أن البلدية ستعمل على تذليل كل المعيقات إن وجدت من أجل إعادة إحياء المخيم في شتى المجالات.

وبدوره استعرض د. حسن سرحان من وكالة الغوث الجهود المبذولة في تحسين واقع المخيمات الفلسطينية سيما في منطقة خان يونس من خلال تنفيذ المشاريع الطارئة التي لامست احتياجات السكان والمشاريع المنوي تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على أهمية المنحة الألمانية التي ستعمل على تعزيز مختلف الخدمات وفي شتى المجالات.

وتخلل الورشة عرض مرئي حول التدخلات المنوي تنفيذها في كافة قطاعات البنى التحتية في المناطق المختلفة في مخيم خان يونس ومن ثم الاستماع إلى مداخلات الحضور والذين أثنوا على دور الوكالة واللجان الشعبية وبلدية خان يونس في تطوير شوارع المخيم وإنشاء المشاريع الهامة التي تؤسس لشراكات متقدمة ساعدت على إظهار الوجه المشرق لمخيم خان يونس.