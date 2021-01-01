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وزيرة الصحة: تسجيل حالة وفاة و123 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

السبت 31 يوليو 2021 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: تسجيل حالة وفاة و123 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين



رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، ظهر يوم السبت الموافق 31 يوليو 2021، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لانتشار فيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس 8، جنين 5، قلقيلية 1، طولكرم 1، رام الله والبيرة 2، قطاع غزة 106.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 4، سلفيت 2، قطاع غزة 80".


وأوضحت أن حالة وفاة سجلت في قطاع غزة، نتيجة الإصابة بالفيروس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 14 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 591,569 بينهم 415,914 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#وزارة الصحة الفلسطينية #اصابات كورونا في فلسطين #وفيات كورونا في فلسطين #وباء كورونا

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