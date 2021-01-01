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تفاقم الظروف الصحية لأربعة أسرى مضربين عن الطعام في سجون الاحتلال

السبت 31 يوليو 2021 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاقم الظروف الصحية لأربعة أسرى مضربين عن الطعام في سجون الاحتلال



رام الله/سما/

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم  السبت، إن الظروف الصحية لأربعة أسرى مضربين عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري بسجن النقب الصحراوي، تفاقمت وسط مواصلة إدارة السجون الإسرائيلية لمسلسل التنكيل بهم وقمعهم بشكل متواصل.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي: "كل من الأسرى المضربين سالم علي زيدات والأسير كايد محمد النمورة والأسير مجاهد محمود حامد والأسير محمد منير أعمر، يعانون من آلام حادة بالكلى والمعدة والدوخة والغثيان وآلام بالخاصرة وعدم الاتزان والإرهاق الشديد وعدم القدرة على الحركة بالصورة السليمة.

ولفتت إلى أن الأسرى المضربين ومنذ دخلوهم بمعركة الإضراب عن الطعام، تعرضوا للعديد من الانتهاكات والإجراءات التنكيلية والقمعية من قبل إدارة السجون، حيث تم حرمانهم من زيارات المحامين وعزلهم بالزنازين وإجراء تفتيشات متواصلة بهدف خلق حالة من عدم الاستقرار، وكذلك سحب الأجهزة الكهربائية والملابس والمقتنيات الخاصة، وكذلك حرمانهم من الاستحمام.

#الاسرى #سجون الاحتلال #الاسرى الفلسطينيين

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