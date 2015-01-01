حماد: الاحتلال يحتجز 81 جثمان شهيد منذ ستينات القرن الماضي

رام الله/سما/

أكدت منسقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء سلوى حماد، بأهمية الفعاليات والجهود المبذولة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، من أجل استرداد الجثامين المحتجزة منذ العام 2015.

وقالت حماد في لإذاعة "صوت فلسطين"، أنّ هناك 81 جثمان شهيد محتجزة، إلى جانب 254 شهيدًا وشهيدة، يحتجزهم الاحتلال، فيما يسمى بـ"مقابر الأرقام" منذ ستينيات القرن الماضي حتى الآن.

ولفتت إلى محاولات تبذل لتفعيل الجانب الدولي في ظل تعنت المسار القانوني، وعدم الإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة، رغم التمثيل القانوني من قبل عدد من المؤسسات والمراكز القانونية .

وأشارت حماد، أنّ هذا العام سيشهد تفاعلًا أكثر على الصعيد الدولي، وإقامة الفعاليات والحملات الإعلامية في اليوم الوطني للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء، والذي يصادف في 27 آب/ أغسطس المقبل.