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جلسة لـ"ثوري فتح" في رام الله الثلاثاء المقبل

السبت 31 يوليو 2021 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
جلسة لـ"ثوري فتح" في رام الله الثلاثاء المقبل



رام الله/سما/

أعلن عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" تيسير نصر الله، "أن المجلس سيعقد جلسة الثلاثاء المقبل في رام الله بحضور المتواجدين في أرض الوطن".

وقال نصر الله في تصريح صحفي: "يأتي ذلك لمتابعة القرارات الصادرة عن المجلس في دورته الثامنة، وكيفية تنفيذها والتطرق الى القضايا الداخلية للحركة، وتعزيز المقاومة الشعبية في كافة مناطق التماس مع الاحتلال".

وأضاف أن المجلس الثوري كان قد عقد الجلسة الثامنة برئاسة الرئيس محمود عباس، وتطرّق للعديد من القضايا الهامة وهو يتابع هذه القرارات وتنفيذها.


 
من جهة ثانية، بين نصر الله أن المخيمات الصيفية ستنطلق يوم غد الأحد من جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس، تأكيدا على أن شعبنا يكرم المقاومة والقرى التي تقاوم الاحتلال.

#ثوري فتح #رام الله #تيسير نصر الله

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