جامعة الأزهر توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة ريتش اديوكيشن فند لتقديم منح دراسية للطلبة

غزة / سما /

وقعت جامعة الأزهر-غزة مذكرة تفاهم مع مؤسسة ريتش إيديوكشن فند، بموجبها تقدم المؤسسة منح دراسية لطلبة الجامعة وفقاً لمعايير وآليات محددة.

وجرى توقيع المذكرة بمكتب رئيس الجامعة، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد التيان رئيس الجامعة، والأستاذ وليد عبد الحميد مزيد المدير التنفيذي لمؤسسة ريتش اديوكيشن فند ومؤسسها، والأستاذ الدكتور عمر ميلاد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور عبد الله الفرا نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية، والدكتور محمد زغبر عميد كلية الطب، والدكتور حازم ميلاد عميد كلية طب الأسنان، والدكتور يوسف الغرباوي عميد شؤون الطلبة، والأستاذ حسن الخضري مدير شؤون الطلبة، والمهندس محمد الوزير مدير وحدة المشاريع بالجامعة.

ورحب الأستاذ الدكتور التيان بزيارة الأستاذ مزيد للجامعة، وقدم نبذة عن الجامعة وإمكاناتها ورسالتها، وتحدث عن أبرز التحديات التي تواجه الجامعة في ظل جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة، وثمن عالياً دور مؤسسة ريتش إيديوكشن فند فيما يقدموه من منح دراسية لطلبة الجامعات الفلسطينية بشكل عام ولجامعة الأزهر-غزة بشكل خاص.

من جانبه شكر الأستاذ مزيد جامعة الأزهر-غزة على التعاون البنا ، وأشاد بالمستوى العلمي والأخلاقي لطلبة وخريجي الجامعة الذين حصلوا على منحة المؤسسة، ووعد ببذل المزيد من الجهد لزيادة عدد المنح المقدمة في المستقبل.

وبعد توقيع المذكرة قام الأستاذ مزيد بزيارة لكيتي الطب وطب الأسنان بصحبة عميد ومدير شؤون الطلبة، تعرف خلالها على إمكانيات الكليتين والتقى بعدد من الطلبة.