غزة: تعليمات مشددة بملاحقة مستخدمي السلاح في احتفالات "التوجيهي"

غزة/سما/

أصدر النائب العام في قطاع غزة ضياء المدهون، تعليمات مشددة إلى كافة النيابات وأقسام الشرطة والمباحث العامة في المحافظات، للاهتمام والتعامل بحزم، وملاحقة وضبط وتوقيف كل من يستخدم السلاح الناري خلال الإعلان عن نتائج الثانوية العامة “التوجيهي”، المزمع الاعلان عنها الثلاثاء القادم.

وأكد المدهون في تعليمات أشار لها يان صحفي للنيابة بغزة، أن إطلاق النار يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وأنه سيتم ضبط كل حالات إطلاق النار فورًا وإحالتها للنيابة العامة، مع ضبط السلاح المستخدم لمصادرته وفقًا للقانون.

كما أكد المدهون على التنسيق الكامل وتضافر الجهود مع قيادة الفصائل الوطنية برفع الغطاء التنظيمي، واتخاذ الإجراءات بحق من يثبت مخالفته، حفاظًا على أرواح أبناء الشعب الفلسطيني، ومنعًا لتكدير صفو الطمأنينة العامة، وحمايةً لأمن وسلامة المجتمع وتطبيقًا لسيادة القانون.



ودعا النائب العام بغزة، كافة الجهات الحكومية والوطنية والمجتمعية إلى المشاركة والمبادرة في محاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وخاصة وزارة الأوقاف، والعلماء والدعاة، ونشطاء التواصل الاجتماعي، داعيًا إلى استمرار السعي الإيجابي البناء لتغير ثقافة العنف وتعزيز وترسيخ ثقافة السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.