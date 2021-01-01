  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: تعليمات مشددة بملاحقة مستخدمي السلاح في احتفالات "التوجيهي"

السبت 31 يوليو 2021 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تعليمات مشددة بملاحقة مستخدمي السلاح في احتفالات "التوجيهي"



غزة/سما/

أصدر النائب العام في قطاع غزة ضياء المدهون، تعليمات مشددة إلى كافة النيابات وأقسام الشرطة والمباحث العامة في المحافظات، للاهتمام والتعامل بحزم، وملاحقة وضبط وتوقيف كل من يستخدم السلاح الناري خلال الإعلان عن نتائج الثانوية العامة “التوجيهي”، المزمع الاعلان عنها الثلاثاء القادم.

وأكد المدهون في تعليمات أشار لها يان صحفي للنيابة بغزة، أن إطلاق النار يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وأنه سيتم ضبط كل حالات إطلاق النار فورًا وإحالتها للنيابة العامة، مع ضبط السلاح المستخدم لمصادرته وفقًا للقانون.

كما أكد المدهون على التنسيق الكامل وتضافر الجهود مع قيادة الفصائل الوطنية برفع الغطاء التنظيمي، واتخاذ الإجراءات بحق من يثبت مخالفته، حفاظًا على أرواح أبناء الشعب الفلسطيني، ومنعًا لتكدير صفو الطمأنينة العامة، وحمايةً لأمن وسلامة المجتمع وتطبيقًا لسيادة القانون.


ودعا النائب العام بغزة، كافة الجهات الحكومية والوطنية والمجتمعية إلى المشاركة والمبادرة في محاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وخاصة وزارة الأوقاف، والعلماء والدعاة، ونشطاء التواصل الاجتماعي، داعيًا إلى استمرار السعي الإيجابي البناء لتغير ثقافة العنف وتعزيز وترسيخ ثقافة السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.

#النائب العام #تعليمات مشددة #احتفالات توجيهي

الأكثر قراءة اليوم

موجة انتقادات حادة للرئيس الامريكي بايدن بسبب قطاع غزة

مصدر فلسطيني يرد على أنباء تدهور صحة الرئيس عباس وإعلام اسرائيلي يعلق

اعلام ايراني يكشف السبب الرئيسي وراء استهداف السفينة الاسرائيلية قبالة شواطئ عمان

حماس تكشف آخر التطورات بشأن مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار: "جاهزون للتعامل مع كل الخيارات"

موجة حارة من العيار الثقيل تضرب المنطقة الاسبوع المقبل والدفاع المدني يوجه رسالة للمواطنين

وفد من القطاع الخاص الفلسطيني يتوجه إلى القاهرة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الملفات..

أول تعليق من السعودية تهاني القحطاني بعد خسارتها الساحقة أمام منافستها الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: وفاة و106 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة ماضية

تحذيرات من حرب بحرية "إسرائيلية - إيرانية"

تت

التعليم توضح تفاصيل العام الدراسي المقبل ومدى توفر الكتب الدراسية

اح

صحيفة: الجيش الإسرائيلي يعزز قواته على حدود سيناء لهذا السبب…

---

الاحتلال يكشف عن استخدام طائرة متطورة جديدة خلال العدوان الأخير على غزة (صور)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية