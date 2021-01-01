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الصحة بغزة: وفاة و106 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة ماضية

السبت 31 يوليو 2021 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: وفاة و106 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة ماضية



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، ظهر يوم السبت الموافق 31 يوليو 2021، عن تسجيل حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 604 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 106 إصابات جديدة بالفيروس.

وأضافت أنه تم تسجيل 80 حالة تعافي جديدة من مصابي فيروس "كورونا"، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 116525 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1065 حالة، وإجمالي المتعافين 114365 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1095 حالة وفاة.


 
وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 57 حالة، من بينها 44 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة  336300 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 105532 شخص.

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