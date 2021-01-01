آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الأحد

غزة/سما/

نشرت هيئة المعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأحد الموافق 1 أغسطس 2021.

وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للحفلات الثامنة والتاسعة والعاشرة من كشف رفم (25/ 2021)، منوهة إلى تواجد المسافرين في تمام الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في محافظات القطاع، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.





للاطلاع على كشف المسافرين (25/ 2021): اضغط هنا