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حماس تعقب على قرار الولايات المتحدة بتقديم صفقة أسلحة لإسرائيل

السبت 31 يوليو 2021 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب على قرار الولايات المتحدة بتقديم صفقة أسلحة لإسرائيل



غزة/سما/

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، أن قرار الولايات المتحدة بتقديم صفقة أسلحة كبيرة للكيان الصهيوني يشجع الاحتلال على مواصلة عدوانه على شعبنا ومقدساته، ويزيد من إرهابه ضد الفلسطيني ونهب أرضه.

وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، إن استمرار الولايات المتحدة في تسليح جيش الاحتلال، يزيد من حالة التوتر في المنطقة، ويعزز من تمرد الاحتلال على القوانين والقرارات الدولية.

وشددت الحركة، أن هذا الدعم الأمريكي بالسلاح والمال والغطاء السياسي لسياسات الاحتلال، يجعل من الولايات المتحدة شريكة في العدوان على شعبنا.

وفي قت سابق قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إنها وافقت على إمكانية بيع 18 طائرة هليكوبتر للنقل الثقيل من طراز سي.إتش-53كيه لإسرائيل في صفقة تصل قيمتها إلى 3.4 مليار دولار.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل ومن المهم للمصالح القومية الأمريكية مساعدة إسرائيل على تطوير واستمرار جاهزيتها القوية وقدرتها في الدفاع عن النفس".

#حماس #الولايات المتحدة الأمريكية #صفقة هيلكوبتر

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