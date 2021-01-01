الداخلية بغزة توضح تفاصيل جديدة حول موظفي التشغيل المؤقت

غزة/سما/

أوضحت وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم السبت 31 يوليو 2021 تفاصيل جديدة حول موظفي التشغيل المؤقت المنتهية عقودهم في أجهزة الأمن.

وقال المتحدث باسم الداخلية اياد البزم: "إن الوزارة أعلنت في شهر سبتمبر (9) عام 2020 عن حاجتها لموظفين ضمن التشغيل المؤقت لمدة 3 أشهر حيث استوعبت حينها أكثر من 2500 موظف لمدة 3 شهور على بند العقود.

وأشار البزم في تصريح لإذاعة "صوت القدس" إلى أن الوزارة جددت عقود الموظفين المنتهية عقودهم لـ 3 أشهر جديدة اضافة إلى 3 أشهر أخرى وبلغ عدد الأشهر الذين خدموا فيها موظفي التشغيل المؤقت 11 شهرًا.

وبين أن الوزارة، أنهت عقود جميع الموظفين في برنامج التشغيل المؤقت؛ لكنها استوعبت رسميًا 534 عنصرًا ضمن أجهزة الأمن ممن استوفوا الشروط واجتازوا الاختبارات.

ولفت إلى أن الوزارة ستُجري اختبارات جديدة لـ 1500 موظفًا ممن انتهت عقودهم، مشيرًا إلى أن من يتجاوز الاختبارات والشروط المحددة سيتم وضعه على قائمة الوزارة لاستيعابهم في الوقت الذي تعلن فيه عن حاجتها لموظفين جدد.

وأضاف "في حال أعلنت الوزارة عن حاجتها لموظفين فإن الشباب الذين اجتازوا الشروط سيكون لهم الأفضلية والأولوية لتوظيفهم لمدة عام كامل.

ودعا البزم الشباب إلى التحلي بالصبر مؤكدًا أن الوزارة تدرك تمامًا وضع الشباب وحاجتهم للوظائف لكن ذلكن سيكون ضمن امكانيات الداخلية والقدرة الاستيعابية لها.