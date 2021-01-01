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"المجلس الثوري" يعقد الثلاثاء المقبل جلسة للأعضاء المتواجدين برام الله

السبت 31 يوليو 2021 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المجلس الثوري" يعقد الثلاثاء المقبل جلسة للأعضاء المتواجدين برام الله



رام الله / سما /

قال عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" تيسير نصر الله، "إن المجلس سيعقد جلسة الثلاثاء المقبل في رام الله بحضور المتواجدين في أرض الوطن، لمتابعة القرارات الصادرة عن المجلس في دورته الثامنة، وكيفية تنفيذها والتطرق الى القضايا الداخلية للحركة، وتعزيز المقاومة الشعبية في كافة مناطق التماس مع الاحتلال".

وأضاف نصر الله، في حديث إذاعي، اليوم السبت، ان المجلس الثوري كان قد عقد الجلسة الثامنة برئاسة الرئيس محمود عباس، وتطرّق للعديد من القضايا الهامة وهو يتابع هذه القرارات وتنفيذها.

من جهة ثانية، قال نصر الله إن المخيمات الصيفية ستنطلق يوم غد الأحد من جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس، تأكيدا على أن شعبنا يكرم المقاومة والقرى التي تقاوم الاحتلال.

#المجلس الثوري #رام الله #فتح

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