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إصابة د. صبري صيدم عضو مركزية فتح بحادث سير ذاتي في الخليل (صور وفيديو)

السبت 31 يوليو 2021 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة د. صبري صيدم عضو مركزية فتح بحادث سير ذاتي في الخليل (صور وفيديو)



الخليل/سما/

أصيب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم وسائقه بجراح طفيفة في حادث سير وقع صباح اليوم السبت.

ووفق مصادر محلية، فقد كان صيدم في طريقه إلى مدينة دورا في الخليل عندما تعرض لحادث سير ذاتي، أدى لإصابته رفقة سائقة بجراح وصفت بالطفيفة.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم عقب الحادث: "تعرضنا وزملائي قبل قليل لحادث سير أثناء توجهنا لخيمة اعتصام الأسرى المضربين عن الطعام في دورا ويطا...الجميع بخير والحمد والشكر لله... سنكمل البرنامج بحول الله... شكرا لكل المتصلين واعتذر سلفاً لمن لم أستطع الرد عليه.



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#صبري صيدم #حادث صبري صيدم #حادث سير #مركزية فتح

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