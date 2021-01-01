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تحذيرات من حرب بحرية "إسرائيلية - إيرانية"

السبت 31 يوليو 2021 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحذيرات من حرب بحرية "إسرائيلية - إيرانية"



القدس المحتلة/سما/

حذر محلل الشؤون الأمنية في صحيفة هآرتس الإسرائيلي يوسي ملمان، حكومة الاحتلال من اللعب بالنار في حرب بحريّة مع إيران، تكون فيها الحلقة الأضعف.

وقال ملمان في تحليل له في صحيفة هآرتس اليوم السبت: "إنَّ هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها استهداف على صلة بإسرائيل"، مشيراً إلى أن "إسرائيل هي التي بدأت عندما عملت طوال عامين ونصف العام على تخريب سفن إيرانية".

وأضاف ملمان: "إنَّ إسرائيل تلعب بالنار، معللاً ذلك بأنَّ 90% من البضائع الإسرائيلية تمرُّ عبر مساراتٍ بحرية".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد حذّرت، بعد مهاجمة سفينة إيرانية في نيسان/أبريل الماضي، من خطورة الحرب البحرية على "إسرائيل".

واعتبرت "القناة 12" الإسرائيليّة، أنّه "في الحرب البحريّة مع إيران، وضعت إسرائيل نفسها في مكان هي فيه أضعف".


فيما حذر جنرال "إسرائيلي" سابق في سلاح البحرية الإسرائيلية من استمرار الحرب البحرية مع إيران، مؤكداً أنها "ليست في مصلحة إسرائيل".

يُشار إلى أن وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس أركانه أفيف كوخافي أجريا مشاوراتٍ حول الهجوم الذي تعرضت له سفينة في بحر عمان، "واتفق الاثنان على التوجه إلى وزارة الخارجية بهدف العمل ضد إيران على المستوى السياسي".

وبحسب وسائل الإعلام فإن "وزير الخارجية يئير لابيد دعا الأميركيين والبريطانيين للرد بشدة على استهداف السفينة" لا سيما وأن القتيلان يحملان الجنسية البريطانية والجنسية الرومانية.

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