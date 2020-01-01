إنتر ميلان لا يستبعد بيع لاوتارو مارتينيز

وكالات / سما /

يُقال أن الإنتر يكافح للتوصل إلى اتفاق لتجديد عقد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، ولذلك فهو لا يستبعد أن يبحث عن صفقة لبيعه مع اهتمام من آرسنال.

لم يتبق أمام اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً سوى عامين من عقده مع النيراتزوري، وأفاد جيانلوكا دي مارتزيو بأن نجم نادي راسينج السابق يمكنه مغادرة إنتر هذا الصيف.

يعتقد التقرير أن إنتر يواجه صعوبات وأن آرسنال يراقب وضعه في سان يرو، بينما ينظر سيموني إنزاجي إلى خواكين كوريا من لاتسيو كبديل محمل له في جوزيبي مياتزا.

يجد الإنتر صعوبة في تلبية مطالب الفائز بلقب كوبا أمريكا بعد أن قام لاوتارو بتغيير وكيل أعماله، ووضعه الحالي يجعله جذاباً للأندية ذات الموارد المالية الجيدة.

كان آرسنال أول من تقدم لإظهار اهتمامه وكانت هناك بالفعل محادثات بين الطرفين، وقد تتطور المحادثات مرة أخرى في الأيام المقبلة.