رافايل فاران يودع ريال مدريد وجماهيره برسالة عاطفية

وكالات / سما /

ودّع رافايل فاران مدافع ريال مدريد الإسباني السابق، والمنتقل حديثاً لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي جماهير المرينجي برسالة عاطفية عقب رحيله عن النادي الملكي.

وتعاقد نادي مانشستر يونايتد رسمياً مع رافايل فاران لتعزيز خط دفاع الشياطين الحمر بمبلغ 50 مليون يورو.

وقام رافايل فاران بوداع ريال مدريد بعد تتويجه مع الفريق بكل الألقاب الممكنة سواء محلياً أو قارياً أو حتى عالمياً.

ونشر رافايل فاران عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” رسالة للريال وجماهيره جاءت كالتالي :”حان يوم الوداع بعد 10 سنوات رائعة في ريال مدريد، مع النادي الذي سأحمله دائماً في قلبي”.

وأضاف “لقد تجاوزنا معاً كل التوقعات منذ وصولي في 2011، وحققنا أشياء لم أكن لأحلم بها أبداً. أود أن أشكر جميع المدربين، وجميع الأشخاص الذي عملت معهم في النادي على كل ما فعلوه من أجلي”.

وتابع “شكراً جزيلاً أيضاً لجميع لاعبي ريال مدريد الذين منحوني الكثير من المودة، ودفعوني إلى بذل قصارى جهدي والقتال من أجل الفريق”.

وأردف “لقد حظيت بشرف مشاركة غرفة تبديل الملابس مع أفضل اللاعبين في العالم. انتصارات لا حصر لها لن أنساها أبداً، وأدرك أنه كان شرف كبير أن أكون قادراً على خوض هذه التجربة الفريدة”.

وأنهى رسالته قائلاً “أخيراً، أود أن أشكر جميع الإسبان وخاصة في مدينة مدريد، حيث وُلد طفلاي، هذا البلد ستكون دائماً مميزة بالنسبة لي، لقد كانت رحلة لا تصدق من كل النواحي. أغادر الآن وسأبدأ فصل جديد في مسيرتي”.