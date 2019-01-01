الجزائر: وفاة رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح

الجزائر/سما/

توفي الرئيس السابق لمجلس الأمة عبد القادر بن صالح، بعد تدهور وضعه الصحي في احدى المستشفيات.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن الراحل توفي متأثراً باصابته بمرض السرطان، ووباء كورونا، بعد أن خضع للعلاج في المستشفيات، عن عمر يناهز 80 عاماً.

ونعى نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي الراحل، داعين له بالرحمة والمغفرة .

عبد القادر بن صالح من مواليد 24 نوفمبر 1941 بتلمسان القريبة من الحدود المغربية، وتولى بن صالح رئاسة الدولة بالنيابة في الجزائر في افريل 2019 بعد إستقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الى غاية انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية أواخر سنة 2019 .