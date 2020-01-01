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الهباش ينعى مفتي البقاع في لبنان العلامة خليل الميس

السبت 31 يوليو 2021 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نعى قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، فقيد لبنان والأمتين العربية والإسلامية العالم الجليل الشيخ خليل الميس أحد كبار العلماء المسلمين ومفتي البقاع في لبنان.

وقال الهباش، في بيان، صدر عنه اليوم السبت، "إن الراحل الكبير كان أحد الرموز الإسلامية التي تدعو الى الوسطية والاعتدال، فألَّف وكتب ونشر وألقى العديد من المقالات، والأبحاث، والمحاضرات، في كافة أرجاء العالم خلال مسيرته العلمية والوطنية".

وتقدم قاضي القضاة باسم القيادة الفلسطينية وعموم أبناء شعبنا في كل مكان بخالص العزاء والمواساة من أهله ومحبيه، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جنَّاته مع النَبيِّين والصدِّيقين والشهداء والصالحين.

#محمود الهباش #لبنان #مفتي البقاع

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