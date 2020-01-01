قناة عبرية: إقامة جدار حدودي وتحصين مبانٍ على الحدود الشمالية

القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة كان العبرية، صباح اليوم السبت ، أن أعمال إقامة جدار على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة وتحصين مبانٍ سكنية وعامة على بعد كيلومتر من الحدود ستبدأ هذا الأسبوع.

وأوضحت القناة العبرية، أن إقامة مشروع الجدار الحدودي على الحدود الشمالية يأتي بعد أن تم إقرار ميزانية وزارة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مشيرة الى أن تبلغ التكلفة الإجمالية لخطة التحصين من المتوقع ان تصل 850 مليون شيكل

وبينت القناة أن الجدار الحدودي سيزوَّد بوسائل تكنولوجية وكاميرات ومجسات، على غرار العائق المحاذي لقطاع غزة.