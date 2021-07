فيديو مذهل يختزل تطور الأرض على مدار 4 مليارات سنة في أربع دقائق فقط!

منذ حوالي 4.5 مليار سنة، بدأت كتلة من الصخور المنصهرة في التكوّن في النظام الشمسي، والتي تطورت في النهاية إلى الأرض الحالية.

وأنشئ ديفيد أ.روبرتس، وهو فنان وعالم كمبيوتر، القصة التطورية للكوكب في فيديو ساحر يضع مليارات السنين من التحولات في محاكاة مدتها أربع دقائق.

وتبدأ الحكاية الملحمية بكوكب أولي شديد الحرارة ومليء بالفوهات التي لا تزال تتشكل في عالم مستقر.

وينتقل الفيديو إلى عرض مسطح للأرض، ما يُظهر أن الصفائح التكتونية بدأت في التكون، منذ ما يقرب من 3 مليارات سنة.

وبالانتقال على طول الجدول الزمني التطوري، يُظهر روبرتس للمشاهدين ميزات ملونة تمثل المياه المتدفقة على الكوكب والقارات المرتفعة فوق السطح.



وتُظهر نهاية الفيديو أضواء ساطعة تتتوهج من القارات في جميع أنحاء العالم، ما يشير إلى أن العالم الذي كان أحمر حارا يسكنه الآن البشر.

Artist David A. Roberts created this mesmerizing video of the past and future of an Earth simulacrum. https://t.co/t7YyZpeqEq