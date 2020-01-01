  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فلسطين تنهي مشاركتها في "أولمبياد طوكيو 2020"

السبت 31 يوليو 2021 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تنهي مشاركتها في "أولمبياد طوكيو 2020"



طوكيو/سما/

 أنهت فلسطين مشاركتها في دورة الألعاب الاولمبية الحالية المقامة في طوكيو، بعد أن خاض الرباع محمد حمادة (19 عاما) فعاليات ومنافسات رفع الأثقال.

وشارك الربّاع حمادة، اليوم السبت، وهو أصغر المشاركين في هذا اللون من الرياضة، في فئة وزن 96 كغم، ودخل وهو يملك رقما شخصيا في اللعبة قدره 141 (خطف) و171 (نتر)، بمجموع 312 كغم، فأخفق في الخطف بتحسين الرقم حيث رفع 137 كيلوغراما في المحاولة الأولى، وفي المحاولتين الثانية والثالثة سعى للوصول الى الرقم 142، إلا أنه فشل في المحاولتين.

وفي النتر، نجح بتحسين وتعديل رقمه، فرفع 173 مقابل 171 (رقمه السابق)، وأخفق في المحاولتين الثانية والثالثة بالوصول الى الرقم 178، فوصل الى مجموع 310 فقط .

وكانت فلسطين قد شاركت بخمسة رياضيين في الأولمبياد تنافسوا في أربع رياضات حيث ودع السبّاح يزن البواب، الثلاثاء الماضي، بعد مشاركته بمنافسات سباحة 100 متر حرة، وكذلك لاعب الجودو وسام أبو ارميلة الذي شارك بفئة تحت 81 كغم، وخسر بالضربة القاضية، في حين ودعت السباحة دانيا نور أول امس، بعد أن حلت بالمركز الأخير بمجموعتها، وسجّلت رقما قدره 30.43 ثانية بفئة منافسات سباحة 50 متر حرة.

كما ودعت العدّاءة هناء بركات بعد أن سجلت رقما وطنيا قدره 12.16 ثانية، بفئة سباق 100 متر، حيث فصلها عن التأهل 0.05 من الثانية، لتحتل المركز الخامس في مجموعتها، علمًا أن رقمها السابق كان 12.24 ثانية.

#فلسطين #أولومبياد طوكيو 2020

الأكثر قراءة اليوم

موجة انتقادات حادة للرئيس الامريكي بايدن بسبب قطاع غزة

اعلام ايراني يكشف السبب الرئيسي وراء استهداف السفينة الاسرائيلية قبالة شواطئ عمان

استهداف سفينة إسرائيلية في هجوم قبالة عُمان

حماس تكشف آخر التطورات بشأن مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار: "جاهزون للتعامل مع كل الخيارات"

موجة حارة من العيار الثقيل تضرب المنطقة الاسبوع المقبل والدفاع المدني يوجه رسالة للمواطنين

"زودياك ماريتيم" الإسرائيلية تعلن مقتل اثنين من طاقم السفينة التي تعرضت لهجوم قبالة عمان

أول تعليق من السعودية تهاني القحطاني بعد خسارتها الساحقة أمام منافستها الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

اح

صحيفة: الجيش الإسرائيلي يعزز قواته على حدود سيناء لهذا السبب

---

الاحتلال يكشف عن استخدام طائرة متطورة جديدة خلال العدوان الأخير على غزة (صور)

مي

إلى أين ستؤدي اللقاءات الأخيرة بين الفلسطينيين مع نظرائهم في "إسرائيل" ؟

تجار

تسهيلات اسرائيلية جديدة لقطاع غزة ابتداء من الأحد المقبل

وفد

وفد حكومي يتوجه إلى القاهرة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الملفات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية