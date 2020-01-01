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طبيب يحدد الممنوعين من ممارسة الجنس في الطقس الحار

السبت 31 يوليو 2021 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طبيب يحدد الممنوعين من ممارسة الجنس في الطقس الحار



وكالات

حدد الدكتور فيليب كوزمينكو، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، عوامل الخطر خاصة لكبار السن ومن يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية عند ممارسة الجنس في الطقس الحار.


ويشير الدكتور في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن ارتفاع درحة حرارة الهواء إلى أكثر من 30 درجة مئوية، يعتبر من عوامل الخطر.

إقرأ بالمئة من جسم الإنسان. وعندما نتعرق في الحر، تنخفض هذه النسبة، أي نفقد الماء. وعندما يفقد الجسم الماء، ترتفع كثافة الدم. وهذه الخاصية بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في القلب والأوعية الدموية قد تكون قاتلة. وما يدل على ذلك كثرة حالات احتشاء عضلة القلب لدى كبار السن عند ممارستهم الجنس".

ويضيف، الجماع، هو نشاط بدني. لذلك على كبار السن ومن يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية عدم الإفراط في ممارسة هذه العملية. فمثلا إذا ساهم شخص يعاني من مشكلة في القلب بالماراثون، فقد لا يتحمل قلبه هذا المجهود ويتوقف عن النبض.

ويوصي الأخصائي الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا ، والذين لا يشكون من مرض ما وينشطون جنسيًا ، بتخفيف شهوتهم الجنسية في الطقس الحار وضرورة إجراء فحص للتأكد من حالتهم الصحية.

ويقول، "إذا كان الشخص قد اعتاد على ممارسة الجنس بنشاط، عليه أن يكون حذرا في الطقس الحار، وعند شرب الكحول على خلفية الإجهاد. أي عليه عدم التعصب والإفراط في ممارسة الجنس. لأن ممارسة الجنس يجب أن تكون مريحة. فإذا كان الشخص يرغب بممارسة الجنس في الطقس الحار ، فعليه قبل كل شيء التأكد من أن حالته الصحية تسمح بذلك".

ووفقا له، "ممارسة الجنس بعنف وسرعة عالية" لمن تجاوزوا الأربعين من العمر ليست خطرة، فقط إذا كانوا يتمتعون بصحة جيدة، وبعكسه يكونون في منطقة الخطر أيضا.

المصدر: نوفوستي

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