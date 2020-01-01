يديعوت: إيران تمتلك إمكانيات استخبارية متقدمة ومستعدة للمخاطرة

القدس المحتلة/سما/

قال رون بن يشاي، المعلق العسكري لصحيفة "يديعوت أحرنوت" إن تنفيذ الهجوم على السفينة دل على أنه قد تم الإعداد له بشكل مسبق، وأثبت أن إيران تملك قدرات استخبارية متقدمة.

وفي تحليل نشره الموقع، توقع بن يشاي أن ترد إسرائيل بشكل مؤكد على الهجوم الذي "خلط الأوراق"، وأظهر أن إيران مستعدة لتحمل المخاطر مقابل ردها على الهجمات الإسرائيلية.

ولفت إلى أن إعلان وسائل إعلام إيرانية أن الهجوم على السفينة جاء للرد على الهجمات الإسرائيلية في سورية، يدل على أن الحرس الثوري الإيراني نفذ ما يبدو أن "حزب الله" عاجز عن تنفيذه انطلاقاً من سورية.



وحسب بن يشاي، فإنه من غير المستبعد أن الهجوم يحمل أيضاً رسالة إيرانية إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، مفادها أن طهران لن تتردد في إشعال الخليج في حال لم يتم تأمين مصالحها في الاتفاق النووي.

أما يوسي ميلمان، معلق الشؤون الاستخبارية في صحيفة "هارتس"، فقد لفت في تغريدة على "تويتر" إلى أن إسرائيل هي التي بدأت حرب السفن من خلال مهاجمتها السفن الإيرانية في حوض المتوسط.

ويشار إلى أن تقارير دولية أشارت إلى أن وحدة "القوة 13"، وهي وحدة النخبة التابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية، تولت مهمة تنفيذ الهجمات ضد السفن الإيرانية في حوض المتوسط وفي البحر الأحمر.

وكانت قناة "العالم" الإيرانية قد اعتبرت أن الهجوم على السفينة الإسرائيلية جاء رداً على هجوم نفذته إسرائيل في سورية واستهدف تحديداً مطار "الضبعة" في منطقة القصير.