رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، إصابة مئات المواطنين بجروح مختلفة، بعضهم بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، فيما هاجمت تلك القوات موكب تشييع الشهيد شوكت عوض في بيت أمر شمال الخليل.

كما عنونت الصحف على صدر صفحاتها الأولى تشكيل الرئيس محمود عباس لجنة برئاسة الشيخ داود الزير، لحل ومعالجة الأحداث التي شهدتها مدينة الخليل في الأيام الأخيرة، والتداعيات الأمنية الخطيرة التي أعقبت حادثة مقتل المواطن باسل الجعبري.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

عشرات الآلاف صلوا الجمعة في رحاب الأقصى ومستوطنون قطعوا أعمدة هاتف في بورين.. الاحتلال يهاجم موكب تشييع الشهيد شوكت عوض في بيت أمر ويجرح المئات بالضفة

الرئيس يشكل لجنة برئاسة الشيخ داود الزير لمعالجة الأحداث الأخيرة في الخليل

الشيخ الزير: آل الجعبري وآل العويوي لهما تاريخ نضالي وأي خسارة هي على حساب شعبنا

البلاد تتأثر بكتلة هوائية حارة وجافة بدءا من اليوم

وفاتان و135 إصابة بـ "كورونا"

وفد من القيادة يشارك المغرب ذكرى اعتلاء الملك محمد السادس العرش

تشديد القيود حول العالم مع تفشي "المتحورة دلتا"

الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على قادة لبنانيين يعطلون تشكيل الحكومة

"الأيام":

مئات الإصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة في عدة محافظات

الرئيس يشكل لجنة لمعالجة الأحداث الأخيرة في الخليل

موجة حارة جدًا يبدأ تأثيرها اليوم وتشتد بالنصف الثاني من الأسبوع

مصدر مطلع: تسهيلات الاحتلال نتيجة ضغط مصري كبير لمنع تصعيد محتوم

55 الف مصلٍ أدوا "الجمعة" بالأقصى رغم اجراءات الاحتلال المشددة

القدس: تظاهرة احتجاجية أمام حي الشيخ جراح رفضًا لمحاولات التهجير

مقتل شخصين في هجوم على ناقلة نفط تديرها شركة اسرائيلية قبالة ساحل عُمان

أميركا تقر تقديم 3.3 مليار دولار لإسرائيل كمساعدات عسكرية سنويًا

"كورونا": حالتا وفاة و135 إصابة

إسرائيل تباشر حملة تلقيح بجرعة ثالثة ضد "كورونا"

"القدس":

مئات الإصابات خلال قمع المسيرات السلمية في الضفة.. مستوطنون يقطعون أعمدة هاتف بقرية بورين ويقتحمون حوسان

الرئيس يشكل لجنة برئاسة الشيخ داود الزير لمعالجة الأحداث الأخيرة في الخليل

المئات يشاركون بمسيرة جماهيرية حاشدة في حي الشيخ جراح

٥٥ ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

"الدفاع المدني" يحذر المواطنين من موجة حر تستمر عشرة أيام

الأوقاف والمرجعيات الدينية تحذر من نية الاحتلال اجراء تغييرات في "جسر باب المغاربة"

تسعيرة اسرائيلية لهدم المنازل في القدس الشرقية

قتيلان في هجوم على ناقلة نفط تشغلها شركة إسرائيلية قبالة سواحل عُمان

الكونغرس الأميركي يقر قانون المساعدات لإسرائيل

وفاتان و135 إصابة بـ"كورونا" في الضفة والقطاع