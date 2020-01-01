  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

هواوي تعلن رسميا عن أفضل هواتفها لهذا العام..فيديو

السبت 31 يوليو 2021 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هواوي تعلن رسميا عن أفضل هواتفها لهذا العام..فيديو



وكالات

كشفت هواوي بشكل رسمي عن مواصفات P50 Pro الذي حمل تقنيات تجعله أحد أفضل الأجهزة الذكية حاليا.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68 ، مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (158.8/72.8/8.5) ملم، وزنه 195 غ.

أما شاشته فأتت من نوع OLED بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2700/1228) بكسل، معدل ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 450 شمعة/م تقريبا.

وتعمل نسخ هذا الجهاز بنوعين من المعالجات، معالجات QualcommSM8350 Snapdragon 888 4G، ومعالجات Kirin 9000، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت، ومعالجات رسوميات Adreno 660.


أما الكاميرا الأساسية فيها فأتت من بين أفضل كاميرات الهواتف، ومجهزة بأربع عدسات بدقة (64+50+40+13) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 13 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K.

وحصلت هذه الأجهزة على نظام تشغيل HarmonyOS 2.0 الحديث، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وبطاريات بسعة 4360 ميلي أمبير يمكن شحنها سلكيا عبر شواحن باستطاعة 66 واطا.

#هواوي #هواتف

الأكثر قراءة اليوم

موجة انتقادات حادة للرئيس الامريكي بايدن بسبب قطاع غزة

اعلام ايراني يكشف السبب الرئيسي وراء استهداف السفينة الاسرائيلية قبالة شواطئ عمان

حماس تكشف آخر التطورات بشأن مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار: "جاهزون للتعامل مع كل الخيارات"

موجة حارة من العيار الثقيل تضرب المنطقة الاسبوع المقبل والدفاع المدني يوجه رسالة للمواطنين

"زودياك ماريتيم" الإسرائيلية تعلن مقتل اثنين من طاقم السفينة التي تعرضت لهجوم قبالة عمان

أول تعليق من السعودية تهاني القحطاني بعد خسارتها الساحقة أمام منافستها الإسرائيلية

السيسي يستجيب لمناشدة أب فلسطيني من غزة لعلاج طفلته من مرض خطير

الأخبار الرئيسية

تت

التعليم توضح تفاصيل العام الدراسي المقبل ومدى توفر الكتب الدراسية

اح

صحيفة: الجيش الإسرائيلي يعزز قواته على حدود سيناء لهذا السبب…

---

الاحتلال يكشف عن استخدام طائرة متطورة جديدة خلال العدوان الأخير على غزة (صور)

مي

إلى أين ستؤدي اللقاءات الأخيرة بين الفلسطينيين مع نظرائهم في "إسرائيل" ؟

تجار

تسهيلات اسرائيلية جديدة لقطاع غزة ابتداء من الأحد المقبل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية